1 बोनस शेयर और 10 टुकड़ों में बंटेगा स्टॉक, शेयर खरीदने के लिए टूट पड़े निवेशक, शुक्रवार को लगा अपर सर्किट 

ऐप पर पढ़ें

Stock Split: निवेशकों के लिए अच्छी खबर आई है। केन्वी ज्वेल्स लिमिटेड (Kenvi Jewels Ltd) ने बोनस शेयर के साथ-साथ स्टॉक स्प्लिट का भी ऐलान किया है। बोनस बांटने की तैयारी में जुटी कंपनी के शेयरों में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट शुक्रवार को लगा था। बता दें, Kenvi Jewels का मार्केट कैप 59.48 करोड़ रुपये का है।

शेयर बाजार को दी जानकारी में Kenvi Jewels Ltd ने बताया है, “10 रुपये के फेस वैल्यू शेयरों को 10 हिस्सों में बांटा जाएगा। जिसके बाद एक शेयर की फेस वैल्यू घटकर 1 रुपये हो जाएगी। साथ ही कंपनी ने 4 शेयर पर 1 बोनस शेयर देने का फैसला भी किया है।”

यह भी पढ़ेंः आईटी कंपनी देगी 2100 प्रतिशत का डिविडेंड, रिकॉर्ड डेट का हुआ ऐलान

शुक्रवार को Kenvi Jewels Ltd के शेयरों में अपर सर्किट लग गया था। जिसके बाद कंपनी के एक शेयर का भाव बढ़कर 58.83 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। बीते 3 साल के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 352.54 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 5 साल पहले Kenvi Jewels Ltd के शेयरों पर दांव लगाकर अबतक होल्ड करने वाले निवेशकों को 530.55 प्रतिशत का रिटर्न मिल चुका है। बता दें, साल 2023 में अबतक Kenvi Jewels Ltd का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इस दौरान स्टॉक का भाव 44.90 प्रतिशत तक बढ़ा है।

अडानी ग्रुप ने संकट के दौर में पीछे खींचे कदम, इस प्रोजेक्ट को किया बंद

शेयर बाजार में Kenvi Jewels Ltd का 52 वीक हाई 58.83 रुपये प्रति शेयर है। वहीं, 52 वीक लो 20.20 रुपये प्रति शेयर है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 65.10 प्रतिशत थी। और पब्लिक की हिस्सेदारी 34.90 प्रतिशत है।