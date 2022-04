1.25 लाख करोड़ के पार गया इस बैंक का कारोबार, अचानक शेयर की बढ़ी खरीदारी

करुड़ वैश्य बैंक ने बयान में कहा कि बीते वित्त वर्ष में उसकी कुल जमा 68,676 करोड़ रुपये है, जबकि अग्रिम या लोन 58,086 करोड़ रुपये है। इस तरह बैंक का कुल मिलाकर 1,26,762 करोड़ रुपये बैठता है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Deepak Kumar Tue, 05 Apr 2022 06:14 PM

इस खबर को सुनें