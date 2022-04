36 पैसे से 130 रुपये के पार पहुंचे इस कंपनी के शेयर, 1 लाख के बने 3.5 करोड़ रुपये से ज्यादा

कैसर कॉरपोरेशन के शेयरों ने जबरदस्त रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर एक साल में 36 पैसे से बढ़कर 130 रुपये के पार पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों ने 1 साल में 36163 फीसदी का रिटर्न दिया है।

इस खबर को सुनें