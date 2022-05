अंबानी-बेजोस के बीच अब कानूनी जंग! Amazon का ये है प्लान

हाल ही में रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेस के अधिग्रहण की डील से किनारा कर लिया है। हालांकि, रिलायंस ने 950-बिग बाजार स्टोर्स पर नियंत्रण किया है। अगस्त 2020 में डील हुई थी।

इस खबर को सुनें