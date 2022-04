Wipro का मुनाफा 4 फीसदी बढ़ा, राजस्व में भी हुई बड़ी बढ़ोतरी

पूरे वित्त वर्ष में विप्रो का एकीकृत शुद्ध लाभ 12.57 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 12,232.9 करोड़ रुपये रहा जो इससे पिछले वर्ष 2020-21 10,866.2 करोड़ रुपये था। आय 28 फीसदी बढ़कर 79,747.5 करोड़ रुपये रही।

