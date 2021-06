क्या आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से है लिंक, ऐसे चेक करें स्टेटस 

Aadhar Pan Card Link: इनकम टैक्स के नियमों में किए गए बदलाव के बाद अब पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhar Card) को लिंक करना अनिवार्य हो गया है। अगर पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो भविष्य में आपको कई समस्याएं उठानी पड़ सकती हैं। जिसमें जुर्माना भी शामिल है। आइए जानते हैं कि अगर आप ने लिए अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर लिया है तो उसे आप इनकम टैक्स (Income Tax) की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। आइए जानतें हैं स्टेप बाय स्टेप -

Incometax.gov.in पर जाकर लाॅगइन करें।

होम पेज पर ही Link Aadhaar ऑप्शन पर जाकर Our Services पर क्लिक करें।

Link Aadhaar Know About Your Aadhaar Pan Linking Status पर क्लिक करें।

एक नया पेज खुलकर आ जाएगा, जहां आपको अपना PAN Card और Aadhar Card से जुड़ी डीटेल्स लिखना होगा।

पूरी जानकारी भरने के बाद आपको View Link Aadhaar Status पर क्लिक करें।

आधार और पैन कार्ड के लिंक का स्टेटस आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

30 सितम्बर है आधार से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख

कोविड 19 की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार ने एक बार आधार और पैन कार्ड की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है। नए नोटिफिकेशन के अनुसार अब आधार और पैन कार्ड के लिंक करने की आखिरी 30 सितम्बर होगा।