आधार कार्ड और पैन कार्ड के लिंक करने की आखिरी तारीख नजदीक है। ऐसे में अगर अभी तक आपने अपना आधार कार्ड और पैन कार्डको एक दूसरे से लिंक नहीं किया है तो 30 जून के बाद आपको काफी समस्या उठानी पड़ सकती है। नए नियमों के अनुसार 30 जून के बाद अगर तरीख बढ़ाई नहीं गई तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। साथ ही आपके कई बैंकिंग सेवाओं पर रोक लगा दी जाएगी। आइए जानते हैं कि कैसे आप घर बैठे जान सकते हैं कि आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है या नहीं, आइए जानते हैं कि क्या है प्रक्रिया

ऐसे आसानी से कर सकते हैं चेक कि आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं

1- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लाॅगइन करें।

2- होम पेज पर 'Link Aadhar' पर क्लिक करें।

3- 'Know About your Aadhaar Pan Linking Status' पर जाकर Link Aadhar पर क्लिक करें।

4- एक नया विंडो ओपन होगा, जहां पैन और आधार सः जुड़ी डीटेल्स लिखें।

5- 'View Link aadhar Status' इसके आपकी स्थिति पता चल जाएगी।

SMS से भी चेक कर सकते हैं स्टेटस

अपने रजिस्टर्ड नंबर से 12 अंको का आधार नंबर लिखें। स्पेस दें फिर 10 अंकों का पैन नंबर लिखें।

इसके बाद 567678 या 56161 पर SMS करें।

इसके बाद आपको उत्तर आएगा।

