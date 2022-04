निवेश का मौका, IPO के जरिए 800 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में कंपनी

मसौदा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) के अनुसार प्रस्तावित आईपीओ के तहत कंपनी 250 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करेगी और वर्तमान शेयरधारकों द्वारा 90 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) लाएगी।

न्यू़ज एजेंसी,नई दिल्ली Tarun Singh Thu, 14 Apr 2022 02:12 PM

इस खबर को सुनें