ZEE के सबसे बड़े निवेशक इनवेस्को का बड़ा फैसला, कल ब्लॉक डील के जरिए बेचेगी 7.8% हिस्सेदारी

इनवेस्को, कल यानी गुरुवार को ब्लॉक डील के जरिए ZEE एंटरटेनमेंट मेजर में 2,200 करोड़ रुपये की 7.8 फीसदी हिस्सेदारी बेच रही है। बता दें कि ज़ी एंटरटेनमेंट में इनवेस्को की 18.8 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

मिंट,नई दिल्ली Varsha Pathak Wed, 06 Apr 2022 08:10 PM

