Inox ग्रीन का बदला मूड, IPO के प्रस्ताव को वापस लिया

आईनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज की अपने प्रस्तावित आईपीओ के जरिये 370 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करने की योजना बनायी थी। कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए सात फरवरी को सेबी के पास दस्तावेज जमा किए थे।

