इंफोसिस में लगा बड़ा झटका, मिनटों में लोगों के 40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा डूबे

इंफोसिस के शेयरों में इनवेस्टर्स को तगड़ा झटका लगा है, उन्हें 40000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है। कंपनी के शेयर BSE में फिलहाल 7.24 फीसदी की गिरावट के साथ 1622.05 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।

लाइव मिंट,नई दिल्ली Vishnu Mon, 18 Apr 2022 10:58 AM

