Infosys के प्रॉफिट से रेवेन्यू तक में तगड़ी बढ़ोतरी, अपना मुनाफा बांटेगी कंपनी

बीते वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में देश की दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस का शुद्ध लाभ 12 फीसदी बढ़कर 5,686 करोड़ रुपए हो गया है। एक साल पहले इसी तिमाही में शुद्ध लाभ 5,076 करोड़ रुपए था।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Deepak Kumar Wed, 13 Apr 2022 05:40 PM

इस खबर को सुनें