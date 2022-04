हिंदी न्यूज़ बिजनेस IPO पर सेबी का नया नियम, 1 मई से बदल जाएगी पैसे लगाने की लिमिट

सेबी ने कहा कि इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय पत्रों के आईपीओ में आवेदन करने वाले व्यक्तिगत निवेशक पांच लाख रुपये तक की राशि का भुगतान यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) से कर सकते हैं।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Deepak Kumar Tue, 05 Apr 2022 11:24 PM

