Indio और Go First का धांसू ऑफर, ₹1199 में मिल रहा फ्लाइट टिकट, आज ही कर लें बुकिंग

Airlines Flight Offer: अगर आप इस साल ट्रैवेलिंग की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है। एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट (Go First) और इंडिगो (Indigo) ने सस्ते में टिकट बेचने का ऐलान किया है। Go first ने फरवरी सेल की घोषणा की है। इसके तहत यात्रियों को मात्र ₹1,199 रुपये की शुरुआती कीमत में फ्लाइट टिकट मिल जाएंगे। इसके लिए आप 24 फरवरी तक टिकट बुक करा सकते हैं। आइए जानते हैं विस्तार से...

सितंबर तक कर सकते हैं यात्रा

Go First की बेवसाइट के मुताबिक, एयरलाइन घरेलू उड़ानें ₹1,199 से शुरू कर रहा है और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें ₹6,139 से शुरू कर रहा है। इसमें सभी टैक्स और शुल्क शामिल हैं। यात्री 12 मार्च से 30 सितंबर, 2023 की यात्रा अवधि के लिए 24 फरवरी तक टिकट बुक करा सकते हैं। कंपनी ने ट्वीट कर लिखा है, “#FabFebSale पर चढ़ें और अपने नया अनुभव लें। यात्रा की प्लानिंग करें और सस्ते में टिकट बुल करें। बुकिंग अवधि: 24 फरवरी, 2023 तक। यात्रा अवधि: 12 मार्च - 30 सितंबर, 2023। अभी बुक करें - https://bit.ly/3XLrzOn," पर।

कंपनी ने रखी ये शर्त

आपको बता दें कि आप इस साल सितंबर तक की यात्रा के लिए फरवरी में पॉकेट-फ्रेंडली फ्लाइट टिकट खरीद सकते हैं। गो फ़र्स्ट और इंडिगो, भारतीय कम लागत वाली एयरलाइनों ने यात्रा पर जाने के इच्छुक यात्रियों को आकर्षित करने के लिए विशेष किराए की बिक्री की घोषणा की है। हालांकि, सेल पीरियड के दौरान फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। कंपनी ने कहा कि नो-शो के मामले में कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा, और आगे किसी छूट की अनुमति नहीं है। अधिक जानकारी इच्छुक लोगों को सलाह दी जाती है कि वे गो फर्स्ट ---flygofirst.com की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।

इंडिगो ने भी किया ऐलान

दूसरी ओर, इंडिगो इस साल 13 मार्च से 13 अक्टूबर की यात्रा अवधि के लिए 2,093 रुपये से शुरू होने वाली घरेलू उड़ान टिकट की पेशकश कर रही है। इच्छुक लोग 25 फरवरी, 2023 तक रियायती कीमतों पर अपने टिकट बुक कर सकते हैं। इंडिगो ने ट्वीट किया, "सेल अलर्ट! घरेलू किराया 2,093 रुपये से शुरू होता है। जल्दी करें, 13-मार्च-23 और 13-अक्टूबर-23 के बीच यात्रा के लिए 25-फरवरी-23 से पहले बुक करें।'' इंडिगो ने कुछ नियम और शर्तें भी लागू की हैं, जिसमें ऑफर केवल इंडिगो के घरेलू नेटवर्क पर विभिन्न क्षेत्रों में नॉन-स्टॉप उड़ानों पर ही मान्य है।