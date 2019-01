इंडियन ऑयल का ऑफर, 25 हजार का पैट्रोल मिलेगा फ्री!

तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) ग्राहकों के लिए एक खास ऑफर लेकर आई है। जिसके तहत आप 25 हजार रुपए का फ्री पेट्रोल भरवा सकते हैं। दरअसल इंडियन ऑयल ने 'I Love Indian Oil' नाम से एक प्रतियोगिता निकाली है। इस प्रतियोगिता में कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिनका आपको सही जवाब देना होगा। सही जवाब देने वाले को इस प्रतियोगिता के लकी ड्रॉ में शामिल किया जाएगा।

लकी ड्रॉ में शामिल होने की शर्ते

इस प्रतियोगिता में हिस्‍सा लेने की कुछ शर्तें हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वालों का ट्विटर और फेसबुक अकाउंट होना जरूरी है। इसके अलावा सही सवालों के जवाब #ILoveIndianOil का इस्तेमाल करते हुए देना होगा। प्रतियोगिता 3 जनवरी से शुरू हो गई है जो कि 9 जनवरी तक चलेगी।

IndianOil bringing energy to every household in the country.

Take part in #ILoveIndianOil contest by sharing how IndianOil touches your life.

*TnC-https://t.co/FRcb8CpqC5

*Fuel vouchers worth Rs 5 lakhs to be won. Visit IOC retail outlet on 9th Jan for #CustomersDay celebration pic.twitter.com/ORMb3KjZJ6