इंडियन ऑयल दे रही है 12 लाख की कार जीतने का मौका, बस करना होगा ये काम 

अगर आप भी क्रिकेट के दीवाने हैं तो तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) ग्राहकों के लिए एक खास मौका लेकर आई है। आप अपनी पसंदीदा टीम को प्रोत्साहित कर कार जीते सकते हैं। यह ऑफर 1 जून 2019 से शुरू हो चुकी है। ये ऑफर 14 जुलाई 2019 तक रात 12 बजे तक खत्म होगी।

क्या है ऑफर

इंडियन ऑयल ने क्रिकेट कार-निवल 2019 पेश किया है। इस ऑफर के तहत ग्राहकों को इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर कार या बाइक में ऑयल भरवाना होगा। ऑफर के तहत ग्राहकों को इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर अपनी कार में 1000 रुपये और बाइक में 300 रुपये का तेल भरवाना होगा। इससे कम कीमत का पेट्रोल भरवाने पर आप इस ऑफर का फायदा नहीं उठा सकते। पेट्रोल लेने के बाद ग्राहकों को 7710540400 पर SMS करना होगा।

