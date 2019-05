उद्योग जगत को मजबूत सरकार से आर्थिक वृद्धि में तेजी की उम्मीद

देश के उद्योग जगत ने गुरुवार को उम्मीद जताई है कि केन्द्र में स्थिर और मजबूत सरकार के आने से आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव परिणाम के रुझान बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौट रही है।

जाने माने उद्योगपति और गोदरेज समूह के चेयरमैन आदि गोदरेज ने कहा कि नई सरकार से उम्मीद की जाती है कि वह देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि को और तेज करने की दिशा में काम करेगी। उन्होंने कहा कि कंपनी कर को कम करने की दिशा में भी कदम उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी कर की दरें दुनिया में सबसे ऊंची दरों में से एक हैं। इन्हें कम किया जाना चाहिए। हालांकि, सरकार ने कंपनी कर की दर को घटाकर 25 प्रतिशत पर लाने का वादा किया हुआ है। कॉर्पोरेट कर के मामले में गोदरेज ने कहा सरकार ने छोटी कंपनियों के लिए इसे कम कर दिया है लेकिन बड़ी कंपनियों के मामले में ऐसा नहीं किया गया है। मेरा मानना है कि यह काफी महत्वपूर्ण है। और भी कई कदम हो सकते हैं जिनसे कि वृद्धि को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए हैं। पनगढ़िया ने कहा कि यह बड़े सुधारों को आगे बढ़ाने और देश में पूरी तरह बदलाव लाने का समय है। सरकार को कारोबार और उद्यमियों के लिए स्वस्थ्य और अनुकूल माहौल बनाने की जरूरत है। इसके साथ ही उच्च-उत्पादकता के रोजगार पैदा करने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। आनंद महिंद्रा ने पीएम नरेंद्र मोदी की जीत पर ट्वीट किया।

Size of the country (Land mass+population) X Size of the Economy X Size of the election mandate = Leader’s Power Quotient. By the measure of this crude formula, @narendramodi is about to become the most powerful, democratically elected leader in the world today...