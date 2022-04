27 पेस्टिसाइड पर सरकार लगा सकती है प्रतिबंध, जानिए इससे कितना बड़ा होगा नुकसान

भारत दुनिया में दूसरा सबसे बडा खाद्यान्न निर्यातक है और अगर इस तरह के कदम उठाए जाते हैं तो इसका देश की खाद्य सुरक्षा स्कीम पर भी असर दिख सकता है। खासकर, तब जब लगातार आबादी बढ़ रही है..

मिंट,नई दिल्ली Varsha Pathak Sat, 09 Apr 2022 02:10 PM

