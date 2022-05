मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की गतिविधियों में आई तेजी, डिमांड बढ़ने का फायदा

पीएमआई आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में लगातार 10वें महीने समग्र परिचालन स्थितियों में सुधार देखने को मिला। पीएमआई की भाषा में 50 से ऊपर अंक का अर्थ है कि गतिविधियों में विस्तार हो रहा है।

