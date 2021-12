Income Tax Return: आधार कार्ड को ITR से करें लिंक, चेक करें प्रोसेस 

इनकम टैक्स कानून के अनुसार अब आधार कार्ड की जानकारी ITR भरते वक्त देनी पड़ेगी। साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड का लिंक होना भी जरूरी हो गया है। ऐसे में अगर ये दोनों कार्ड लिंक नहीं रहेंगे तो आपको ITR भरने में दिक्कत आ सकती है। सेक्शन 139AA(1)(ii) के तहत चाहे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ITR फाइल कर रहे हैं आपको आधार कार्ड नंबर की जानकारी देनी होगी। आइए जानते हैं कि कैसे आप आधार कार्ड को ITR से लिंक कर सकते हैं-

ये है पूरा प्रोसेस-

सबसे पहले आप https://incometaxindia.gov.in/ पर लाॅगइन करें।

यूजर्सनेम और पाॅसवर्ड लिखें।

होम पेज के Profile setting ऑप्शन पर जाएं।

Link Aadhaar पर क्लिक करें।

आधार से जुड़ी डीटेल्स लिखें।

Link Now पर क्लिक करें।

इसके बाद आप आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी पैन कार्ड के साथ वेरिफाई करें।

इसके बाद If you Want to generate Aadhaar OTP to e verify your return ऑप्शन पर क्लिक करें।

इसके बाद आपके मोबाइल पर OTP जाएगा।

OTP लिखें और Submit करें।

इसके बाद 'Return Successfully e verified. Download the acknowledgement' पर क्लिक करें।