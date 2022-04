एलन मस्क से जुड़ी खबर आते ही दौड़ने लगी यह क्रिप्टोकरेंसी, 3 हफ्ते में ही 40% का उछाल

क्रिप्टोकरेंसी डॉगक्वॉइन में तेज उछाल आया है। पिछले 3 हफ्ते में इस मीम क्वॉइन में 40 फीसदी की तेजी आई है। हालांकि, अभी यह मीम टोकन अपने ऑल-टाइम हाई से करीब 77 फीसदी नीचे चल रही है।

