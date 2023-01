Dividend और बोनस शेयर बांटेगी ये फाइनेंशियल कंपनी? खबर आते ही स्टॉक की कीमतों में उछाल

ऐप पर पढ़ें

वेल्थ मैनेजमेंट करने वाली कंपनी ONE WAM Ltd जिसे पहले आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड (IIFL Wealth Management) के नाम से जाना जाता था। यह मिड कैप कंपनी फाइनेंशिएल सर्विसेज इंडस्ट्री में काम करती है। भारत की जब टॉप वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी की बात होती है, ONE WAM Ltd भी लिस्ट में जरूर रहती है। 19 जनवरी 2023 को कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है। इस बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, बोनस शेयर के साथ-साथ दिसंबर तिमाही के नतीजों पर फैसला होगा। बता दें, कंपनी का मार्केट कैप ₹15,662.29 का है।

स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने क्या बताया?

कंपनी की तरफ से रेगुलेटरी को 5 जनवरी 2023 को दी जानकारी में कहा गया था, “19 दिसंबर 2023 को कंपनी की बोर्ड मीटिंग है। इस मीटिंग में कंपनी के 9 महीने के फाइनेंशिएल रिजल्ट और दिसंबर तिमाही के प्रदर्शन का अप्रूवल दिया जाएगा। साथ ही बोर्ड चौथी बार डिविडेंड, 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयरों का बंटवारा और बोनस शेयर पर भी फैसला करेगा।” बता दें, अगर बोर्ड की तरफ से डिविडेंड का ऐलान होता है तो रिकॉर्ड डेट 30 जनवरी 2023, दिन सोमवार रहेगा।

एनएसई में कल यानी गुरुवार को कंपनी के एक शेयर का भाव 2.37 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,800 रुपये के लेवल पर पहुंच कर बंद हुआ। बीते 6 महीने की बात करें तो कंपनी के शेयरों की कीमतों में इस दौरान 13.50 प्रतिशत तक की तेजी देखने को मिली है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 1,945 रुपये और 52 वीक लो 1235 रुपये है।