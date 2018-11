SBI बैंक में है आपका अकाउंट तो याद रख लें ये दो तारीख, वरना नहीं मिलेंगी ये सुविधाएं

अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई बैंक) में अकाउंट है तो आपको दो तारीखों को अच्छे से याद कर लेना चाहिए। पहली यह कि बैंक ने अपने सभी ग्राहकों से कहा है कि वे 30 नवंबर से पहले अपना मोबाइल नंबर अपने बैंक अकाउंट से रजिस्टर करा लें, जिससे उनकी इंटरनेट बैंकिग सुविधा चालू रहे। इसके अलावा बैंक ने अपने ग्राहकों से यह भी कहा है कि एसबीआी के मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले एटीएम कम डेबिट कार्ड को ईएमवी चिप वाले कार्ड 31 दिसंबर से पहले बदल लें।

अगर आप इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुविधा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस महीने की आखिरी तारीख यानी 30 नवंबर तक अपना मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर्ड कराना होगा। अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर्ड नहीं होगा तो एसबीआई आपकी इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को एक दिसंबर से बंद कर देगा।

इसके अलावा एसबीआी के मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले एटीएम कम डेबिट कार्ड को ईएमवी चिप वाले कार्ड से 31 दिसंबर से पहले बदलना होगा। नए कार्ड के लिए ऑनलाइन बैंकिंग से आवेदन कर सकते हैं। अपनी बैंक शाखा जाकर भी नए कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। पुराने डेबिट कार्ड के पीछे की तरफ एक काली पट्टी नजर आती है। यही काली पट्टी मैग्नेटिक स्ट्रिप है, जिसमें आपके खाते की पूरी जानकारी दर्ज होती है। एटीएम में स्वैप करने के बाद पिन नंबर डालते ही खाते से पैसे निकल आते हैं। ये पुराने कार्ड मैजिस्ट्रिप (मैग्नेटिक) डेबिट कार्ड 31 दिसंबर से अपने आप बंद हो जाएंगे। इनके बदले में बैंक नए जमाने के चिप वाले ईएमवी कार्ड दे रहा है। मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड सुरक्षा के लिहाज से कमजोर हैं इसीलिए ऐसे कार्डों को चिप वाले कार्ड में तब्दील किया जा रहा है। इसके एवज में बैंक कोई भी शुल्क नहीं ले रहे हैं।

Protect yourself from fraudulent activities by applying for an EMV Chip Card with SBI free of cost. It’s the latest standard in debit card security. Know more:https://t.co/hgDrKXDjeX#StateBankOfIndia #SBI #DebitCards #EMVChipDebitCard #EMV #RBI #Guidelines #MakeAChange pic.twitter.com/qIzPbixp37