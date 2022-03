पीएम किसान की 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो चेक करें स्टेटस

अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं और अगली या 11वीं का इंतजार कर हैं तो आप अभी से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। मसलन आपको कितनी किस्त मिल चुकी है? कौन सी किस्त रुकी हुई है? अगर किस्त रुकी है तो इसकी वजह क्या है?ऐ से तमाम सवालों को जानने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें..

ऐसे चेक करें अपना खाता

- पहले पीएम किसान (PM Kisan) की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।

- यहां आपको राइट साइड पर 'Farmers Corner' का विकल्प मिलेगा

- यहां ‘Beneficiary Status' के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां नया पेज खुल जाएगा।

- नए पेज पर आधार नंबर, बैंक खाता संख्या में से किसी एक विकल्प को चुनिए। इन नंबरों के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे आये या नहीं।

- आपने जिस विकल्प का चुनाव किया है, उसका नंबर भरिए। इसके बाद 'Get Data' पर क्लिक करें।

- यहां क्लिक करने के बाद आपको सभी ट्रांजेक्शन की जानकारी मिल जाएगी। यानी कौनसी किश्त कब आपके खाते में आई और किस बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई।

11वीं किस्त से जुड़ी जानकारी भी आपको यहां मिल जाएगी।

- यदि आपको 'FTO is generated and Payment confirmation is pending’ लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये किश्त कुछ ही दिनों में आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी।

बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश में 12 करोड़ अधिक किसान रजिस्टर्ड हैं। इनमें से किस्तवार लाभार्थी किसानों की संख्या निम्न है, जिनके खातों में 2000 की रकम पहुंच चुकी है।

DEC-MAR 2021-22 की किस्त 10,88,46,139 किसानों के खातों में पहुंच चुकी है

AUG-NOV 2021-22 की किस्त 11,18,25,682 किसानों को मिल चुकी है

APR-JUL 2021-22 की किस्त 11,13,27,366 किसानों के बैंक खातों में पहुंच चुकी है

DEC-MAR 2020-21 की किस्त 10,23,51,091किसानों के बैंक खातों में पहुंच चुकी है

AUG-NOV 2020-21 की किस्त 10,23,45,371 किसानों के बैंक खातों में पहुंच चुकी है

APR-JUL 2020-21 की किस्त 10,49,32,473 किसानों के बैंक खातों में पहुंच चुकी है

DEC-MAR 2019-20 की 8,96,15,889 किसानों के बैंक खातों में पहुंच चुकी है

AUG-NOV 2019-20 की किस्त 8,76,21,568 किसानों के बैंक खातों में पहुंच चुकी है

APR-JUL 2019-20 की किस्त 6,63,33,988 किसानों के बैंक खातों में पहुंच चुकी है

DEC-MAR 2018-19 की किस्त 3,16,11,932 किसानों के बैंक खातों में पहुंच चुकी है

इस योजना के तहत हर वित्त वर्ष में मोदी सरकार किसानों को 6000 रुपये 2000-2000 की तीन किस्तों में देती है। इसके तहत हर साल की पहली किस्त एक अप्रैल से 31 जुलाई, दूसरी किस्त एक अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी किस्त एक दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है। यानी होली से पहले इस वित्त वर्ष की पहली और योजना शुरू के बाद से 11वीं किस्त आने की उम्मीद नहीं है। बता दें पीएमम किसान सम्मान निधि स्कीम मोदी सरकार ने 24 फरवरी 2019 को शुरू किया था और यह एक दिसंबर 2018 से ही प्रभावित हो गया था।

क्या दिख रहा है ये स्टेटस

अगर आप पीएम किसान पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं तो इसमें FTO is Generated and Payment confirmation is pending का मैसेज दिखाई दे रहा है, तो परेशान न हों। आपकी किस्त जल्द ही आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। FTO की फुल फॉर्म Fund Transfer Order है। इसका मतलब हैं कि “राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के आधार नंबर, बैंक खाता संख्या और बैंक के IFSC कोड सहित अन्य विवरणों की शुद्धता सुनिश्चित कर ली गई हैं”। आपकी किस्त तैयार है और सरकार द्वारा इसे आपके बैंक खाते में भेजने के आदेश दे दिए गए हैं।