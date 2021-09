eSHRAM कार्ड नहीं बन पा रहा तो अपनाएं यह ट्रिक, तुरंत होगा डाउनलोड

eshram पोर्टल पर अब तक 2 करोड़ से अधिक श्रमिक पंजीकरण करा चुके हैं। ई-श्रम कार्ड बनवाने वालों की इस समय जन सेवा केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। कार्ड बनावाने वालों की संख्या की वजह से से सर्वर पर भारी लोड के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर आधार नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद नए पेज पर यह मैसेज Currently experiencing heavy traffic, Please try after sometime लिखकर आ रहा है। अगर आप भी इस तरह की परेशानी झेल रहे हैं तो हम आपको बताते हैं कि आपका ई-श्रम कार्ड कैसे आसानी से बन जाएगा। इससे पहले आप ये जान लें कि आप इस कार्ड के पात्र हैं कि नहीं?

किसका बनेगा ई-श्रम कार्ड

अगर आप भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं और आपका न पीएफ कटता है और न ही ईएसआईसी का लाभ मिलता है। आपकी उम्र 16 साल से अधिक और 60 साल से कम है और इनकम टैक्स नहीं भरते तो फौरन ई-श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। बिना एक रुपये खर्च किए आप रजिस्ट्रेशन कराते ही दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा पाने का हकदार हो जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ इसके फायदे हैं।

रात 12 बजे से तड़के 4 बजे के बीच करें प्रयास

अगर आप चाहते हैं कि आपका कार्ड आसानी से डाउनलोड हो जाए तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। आपको रात 12 बजे से तड़के 4 बजे के बीच ई-श्रम पोर्टल खोलना पड़ेगा। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर मोबाइल या लैपटॉप पर इस पोर्टल को खेल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पोर्टल https://www.eshram.gov.in/ पर जाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर डालते ही वहां के डाटा बेस से कामगार की सभी जानकारियां अपने आप पोर्टल पर सामने दिख जाएंगी। व्यक्ति को अपने बैंक की जानकारी के साथ मोबाइल नंबर समेत दूसरी जरूरी जानकारियां भरनी होंगी। इस ऑनलाइन फॉर्म को आगे अपडेट भी किया जा सकेगा।

व्यक्ति या तो खुद अपना पंजीकरण करा सकता है या फिर इसके लिए देशभर में मौजूद कॉमन सर्विस सेंटर की मदद ले सकता है। पंजीकरण के बाद व्यक्ति का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ ई-श्रम कार्ड जारी हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने 14434 टोल फ्री नंबर भी रखा है, जहां इससे जुड़ी तमाम जानकारियां ली जा सकती हैं। इस पोर्टल के जरिए राज्य सरकारें भी आपने कामगारों का रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं।

किसलिए आई यह योजना

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने से सरकार को असंगठित कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित और अंतिम स्तर तक वितरण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछले महीने शुरू ई-श्रम पोर्टल 'गेम चेंजर' है। सरकार पोर्टल पर श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए सभी राज्य सरकारों और अन्य पक्षधारकों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रही है।

रजिस्ट्रेशन से क्या होगा फायदा