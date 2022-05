IDFC First बैंक का चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ 343 करोड़ रुपये पर पहुंचा

IDFC Firs Bank: निजी क्षेत्र के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में 343 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 128 करोड़ रुपये रहा था।

Sun, 01 May 2022

Tarun Singh, Sun, 01 May 2022

