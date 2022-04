सरकारी बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया जारी, ये है पूरा प्लान

एलआईसी ने 2019 में आईडीबीआई बैंक के 8.27 करोड़ अतिरिक्त शेयरों का अधिग्रहण कर लिया था। उसके बाद से यह बैंक एलआईसी की अनुषंगी बन चुका है। आईडीबीआई बैंक का प्रबंधकीय नियंत्रण एलआईसी के पास है।

