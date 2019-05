Hyundai Santro पर मिल रहा है जबरदस्त डिस्काउंट, जानें पूरी डिटेल्स 

हुंडई (Hyundai) अपनी ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों पर डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। कंपनी हुंडई सैंट्रो (Santro) को मई महीने में खरीदने पर डिस्काउंट और कई फायदे दे रही है। हुंडई सैंट्रो पर यह बेनिफिट्स करीब 31,000 रुपये तक है। सैंट्रो पर 11,000 रुपये का कैश डिस्काउंट और पुराने व्हीकल के एक्सचेंज पर 20,000 रुपये तक एडिशनल बोनस दिया जा रहा है।

हुंडई सैंट्रो पर ऑफर्स

हुंडई सैंट्रो (Hyundai Santro) की लॉन्चिंग अक्टूबर 2018 में की गई थी और ये भारत में कंपनी की एंट्री-लेवल मॉडल है। हुंडई ने मार्च के महीने में सैंट्रो के 8,280 यूनिट्स की सेल की थी जो पिछले महीने अप्रैल में करीब 6,906 यूनिट की सेल हुई। कंपनी गर्मी के सीजन में सेल बढ़ाने के लिए ऑफर दे रही है।

नई सैंट्रो Grand i10 के अपडेटेड प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इस गाड़ी में नए सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से डिजाइन में बदलाव किया गया है। हुंडई सैंट्रो की कीमत 3.90 लाख रुपये से लेकर 5.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यह गाड़ी 7 कलर ऑप्शन के साथ आती है।

This May, drive into the Holidays in your favorite Hyundai car with exciting offers. Also, get an exclusive Gold coin* on SANTRO and GRANDi10. To check out all the benefits on all the Hyundai cars, visit https://t.co/6K25OxIZki pic.twitter.com/rHK2WtYrDG