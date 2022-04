कंपनियों की ''कमाई'', वैश्विक रुख से तय होगी शेयर बाजारों की दिशा, जानें एक्सपर्ट की राय

शेयर बाजारों की दिशा इस सप्ताह कंपनियों के तिमाही नतीजों और वैश्विक रुख से तय होगी। सोमवार को शेयर बाजारों में लंबी छुट्टियों वाले पिछले सप्ताह के बाद कारोबारी गतिविधियां फिर शुरू होंगी।

न्यू़ज एजेंसी,नई दिल्ली Tarun Singh Sun, 17 Apr 2022 12:19 PM

इस खबर को सुनें