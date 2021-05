आाधार से मोबाइल नंबर लिंक कराना हुआ अब और आसान, ये है पूरी प्रक्रिया

अगर अब तक आपके आध्धर से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं हुआ है तो अब लिंक कराना और आसान हो गया है। इसके लिए आपको किसी डाक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपने आधार सेंटर तक जाना है और वहां अंगूठा लगाना (बायेमेट्रिक आथंटिकेशन) है। एक या एक से अधिक करेक्शन के लिए आपको केवल 50 रुपये ही फीस देनी है।

#UpdateMobileInAadhaar

Watch this video to know how to add/update mobile to Aadhaar. You’ll be charged ₹50 for the mobile update, with or without other demographic data updates. #AddMobileToAadhaar #AadhaarUpdatehttps://t.co/EvV5l4VR6H