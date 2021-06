अपने EPF खाते को अभी AADHAR से करें लिंक वरना होगा बड़ा नुकसान

6 करोड़ से अधिक ईपीएफओ के सदस्यों के लिए 1 जून से ही कुछ नियम बदल गए हैं। ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ये फैसला लिया है। इस नियम के अनुसार, जिन खाताधारकों का 1 जून के बाद से खाता आधार से लिंक नहीं होगा, उनका इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न यानी ECR भरा नहीं जा सकेगा। इससे खाताधारकों को पीएफ अकाउंट में जो कंपनी की ओर से शेयर दिया जाता है, वो मिलने में दिक्कत होगी। कर्मचारियों को सिर्फ अपना ही शेयर अकाउंट में दिखाई देगा।

