घर बैठे बैंक से कैश मंगवाना अब और आसान, पीएनबी ने घटा दिया चार्ज

पंजाब नेशनल बैंक ने डोर स्टेप बैंकिंग सेवा केलिए अपने चार्ज कम कर दिया है। अगर आप पीएनबी के खाताधारक हैं और अपने घर पर कैश मंगवाना चाहते हैं तो बैंक इस सेवा के लिए आपसे केवल 50 रुपये चार्ज करेगा। पीएनबी ने यह जानकारी ट्वीट के जरिए दी है। पीएनबी ने ट्वीट किया है, "महामारी को देखते हुए, डोरस्टेप बैंकिंग के माध्यम से नकद निकासी सेवा को घटाकर ₹50 कर दिया गया है।"

बैंक ने एक और ट्वीट के जरिये बताया है कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई), बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी), बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई), केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी), यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक के ग्राहक घर-घर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

