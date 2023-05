PAN से AADHAAR की लिंकिंग केवल 2 स्टेप्स में ऐसे चेक करें

ऐप पर पढ़ें

How to check PAN is linked with Aadhaar: अगर 30 जून 2023 तक आपने अपने पैन (PAN) की लिंकिंग आधार (Aadhaar) से नहीं नहीं कर पाए तो 1 जुलाई 2023 से आप का PAN निष्क्रिय हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट आधार-पैन को लिंक करने के लिए कई बार आगाह कर चुका है, लेकिन अगर आप पहले कभी पैन को आधार से लिंक करा चुके हैं और आपको याद नहीं तो केवल 2 स्टेप में आप यह चेक कर सकते हैं। आधार कार्ड को पैन कार्ड से जुर्माने के साथ लिंक कराने की लास्ट डेट 30 जून 2023 है। आप 30 जून या उससे पहले 1000 रुपये का जुर्माना देकर पैन-आधार लिंक करवा लें।

पैन-आधार Linking कैसे चेक करें?

Step 1: सबसे पहले आपको इनकम टैक्स इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ जाएं। यहां बाएं कॉर्नर पर Quick Links में दूसरे नंबर पर link adhaar status दिया होगा।

Step 2: link adhaar status स्टेटस पर टैप या क्लिक करें। इसके बाद इस तरह का पेज दिखेगा। यहां दिए गए बॉक्स में अपना पैन और आधार नंबर डालें। दाएं View Link Aadhaar Status पर टैप या क्लिक करें।

अगर आपका पैन-आधार लिंक है तो इस तरह का मैसेज आएगा।

लिंक नहीं करने पर क्या होंगे नुकसान

पैन को आधार नंबर से लिंक नहीं पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद म्यूचुअल फंड, स्टॉक में निवेश नहीं कर पाएंगे और इसके साथ ही बैंक अकाउंट खोलने में भी दिक्कत आएगी। पैन निष्क्रिय होने के बाद यह अवैध हो जाएगा और अगर आप अवैध पैन कार्ड प्रस्तुत करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272बी के तहत आपको 10000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।