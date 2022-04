इस सप्ताह कैसी रहेगी शेयर बाजार की चाल? जानिए क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट

बीते सप्ताह बीएसई का तीस शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 170.69 अंक की तेजी लेकर सप्ताहांत पर 59447.18 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 126.85 अंक चढ़कर 17797.30 अंक पर रहा।

न्यू़ज एजेंसी,नई दिल्ली Tarun Singh Sun, 10 Apr 2022 01:01 PM

