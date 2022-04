HDFC ग्रुप के सभी शेयरों में आज गिरावट, कल मर्जर के ऐलान के बाद भर रहे थे उड़ान

आज एचडीएफसी के सभी शेयरों में गिरावट नजर आ रही है। हालांकि, आज एचडीएफसी बैंक समेत एचडीएफसी ग्रुप के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। कल HDFC ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी गई थी।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Varsha Pathak Tue, 05 Apr 2022 12:53 PM

इस खबर को सुनें