HDFC ने महंगा किया लोन, मौजूदा  ग्राहकों की बढ़ेगी EMI

हाउसिंग लोन मुहैया कराने वाली कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड (HDFC Limited) ने अपनी बेंचमार्क लोन रेट को 0.05 प्रतिशत बढ़ा दिया है। इससे कंपनी से कर्ज ले चुके मौजूदा ग्राहकों के लिए मासिक किस्त बढ़ जाएगी।

इस खबर को सुनें