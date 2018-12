HDFC Bank की नई एप अभी तक नहीं हुई ठीक, यूजर परेशान

HDFC Bank की नई एप ठप हो जाने के करीब आठ दिन बाद भी ठीक नहीं हो पाई है। जिसकी वजह से कई यूजर अभी तक इंटरनेट बैंकिंग (Internet Banking) की सेवा नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं। पिछले हफ्ते एचडीएफसी बैंक के खाताधारकों ने इसके अपडेटिड मोबाइल एपलिकेशन के खिलाफ शिकायत देनी शुरू की थी। जिसके बाद बैंक ने 1 दिसंबर को Google Play Store और Apple App Store से एप को हटा लिया था।

यूजर्स ने बताया कि एप के अपडेट होने के बाद से अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। इसे इस्तेमाल करने पर "Sorry, we are experiencing high traffic on our servers. Please try again after some time." लिखा हुआ आ रहा है। बैंक ने अपने ट्विटर हैंडल से 29 नवंबर को बयान दिया था कि, अगली सूचना तक लोग एचडीएफसी बैंक की मोबाइल एप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हालांकि जिन लोगों के पास इसका पुराना वर्जन इंस्टॉल है, वो इंटरनेट बैंकिंग का पहले जैसा लाभ उठा सकते हैं। कंपनी ने नये वर्जन के खराब होने का कारण नहीं बताया है।

गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर पर नये वर्जन को हटाने के बाद कंपनी ने पुराना वर्जन भी अभी तक अपलोड नहीं किया है। कंपनी ने कहा है कि समस्या हल करने तक यूजर इंटरनेट बैंकिंग, PayZapp, मोबाइल बैंकिंग और मिस्ड कॉल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट के को-फाउंडर सचिन बंसल ने भी इस समस्या पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, आज के समय में भारत के सबसे बड़े बैंक से ऐसी गलती की उम्मीद नहीं कर सकते हैं।