2000 रुपये पर जाएगा HDFC Bank का शेयर, अभी खरीदने पर होगा तगड़ा फायदा, एक्सपर्ट बुलिश

कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़े विलय में, भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC लिमिटेड का देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक के साथ विलय होगा। कंपनी के शेयरों में अब जोरदार तेजी आ सकती है

मिंट,नई दिल्ली Varsha Pathak Mon, 04 Apr 2022 02:34 PM

