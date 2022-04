HDFC Bank के शेयरों में लगातार 8वें दिन गिरावट, जानिए अब तिमाही नतीजों के बाद कहां तक जाएगा शेयर?

ब्रोकरेज फर्म ने स्टॉक पर अपने टारगेट प्राइस को कम कर दिया है। बता दें कि दो दिन पहले ही बैंक ने मार्च तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं। प्राइवेट सेक्टर के एचडीएफसी बैंक के मुनाफे में उछाल आया है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Varsha Pathak Mon, 18 Apr 2022 01:02 PM

इस खबर को सुनें