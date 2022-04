HDFC बैंक का मुनाफा 23 फीसदी बढ़ा, एनपीए में सुधार, शेयर का ये है हाल

बैंक ने जनवरी-मार्च 2021 की तिमाही में 8,186.50 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया था। वित्त वर्ष 2021-22 की अंतिम तिमाही में एचडीएफसी बैंक की कुल एकल आय भी बढ़कर 41,085.78 करोड़ रुपये पर पहुंच गई।

एजेंसी,नई दिल्ली Deepak Kumar Sat, 16 Apr 2022 04:33 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.