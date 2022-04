मर्जर से HDFC लिमिटेड के कर्मचारियों पर कोई असर नहीं

देश की सबसे बड़ी आवास वित्त कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड का देश के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक में मर्जर होगा। इस मर्जर से एचडीएफसी लिमिटेड के कर्मचारियों पर कोई असर नहीं होगा।

एजेंसी,नई दिल्ली Drigraj Madheshia Mon, 04 Apr 2022 01:39 PM

