HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को 'मुंह बंद' रखने की दी सलाह, यह है इसकी वजह

प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंकों से एक HDFC Bank ने अपने ग्राहकों को मुंह बंद रखने की सलाह दी है। नहीं-नहीं, आप इसे गलत न समझें। बैंक ने ग्राहकों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए यह सलाह दी है। बैंक ने आगाह किया है कि साइबर ठग बैंक के फर्जी हेल्प लाइन नंबर के जरिए आपको बेवकूफ बनाकर आपकी जमा-पूंजी पर 'डाका' डाल सकते हैं। एचडीएफसी बैंक ने ट्वीट कर कहा है, "आपके द्वारा किए गए FD/RD लेनदेन के लिए एक संदेश प्राप्त हुआ? ठग फर्जी HDFC बैंक हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कर रहे हैं और लोगों से अपनी बैंकिंग जानकारी तक पहुंचने के लिए स्क्रीन-शेयरिंग ऐप डाउनलोड करने के लिए कह रहे हैं। इसलिए जब ऐसे ठग कॉल करें तो #MoohBandRakho का अभ्यास करें।"

Received a message for an FD/RD transaction you didn’t make?

Scamsters are using fake HDFC Bank helpline numbers & asking people to download screen-sharing app to access their banking information. So practice #MoohBandRakho when the scamsters call.



