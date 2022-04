LIC में HDFC एएमसी ने बढ़ाई हिस्सेदारी, अचानक बढ़ गई शेयर की खरीदारी

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने एचडीएफसी AMC में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी पहले के 5.005 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.026 प्रतिशत कर दी है। कंपनी का मार्केट कैपिटल 48,525 करोड़ है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Deepak Kumar Sat, 02 Apr 2022 03:03 PM

