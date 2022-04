हैवेल्स ने जला दी रिटर्न की बत्ती, 1.37 रुपये से 1200 रुपये के पार पहुंचा शेयर

हैवेल्स इंडिया के शेयरों ने तगड़ा रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर पिछले कुछ साल में 1.37 रुपये से बढ़कर 1273.95 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई 1504.45 रुपये है।

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Vishnu Thu, 14 Apr 2022 08:10 PM

