Hariom पाइप के IPO पर लगाया है दांव? 8 अप्रैल को अलॉटमेंट, लिस्टिंग की ये है डेट

हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज ने आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 144-153 रुपये प्रति शेयर तय किया है। मूल्य दायरे के ऊपरी स्तर पर आईपीओ से 130 करोड़ रुपये जुटेंगे। कंपनी का आईपीओ 30 मार्च को खुला था।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Deepak Kumar Thu, 07 Apr 2022 02:24 PM

