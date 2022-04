GST के टैक्स स्लैब में फेरबदल की तैयारी! इन जरूरी चीजों पर भी लग सकता है 3% का टैक्स

अधिक खपत वाले प्रोडक्ट्स को 3% और बाकी को 8% के स्लैब में डाला जा सकता है। इससे सरकार को रेवेन्यू जेनरेट करने में मदद मिलेगी और अन्य राज्यों को मुआवजे के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं पड़ेगा।

मिंट,नई दिल्ली Varsha Pathak Sun, 17 Apr 2022 03:04 PM

