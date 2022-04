GST कलेक्शन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, मार्च में 1.42 लाख करोड़ रुपये के पार

बीते वित्त वर्ष के आखिरी माह यानी मार्च में जीएसटी कलेक्शन ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक मार्च 2022 में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 1,42,095 करोड़ रुपये रहा।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Deepak Kumar Fri, 01 Apr 2022 05:21 PM

