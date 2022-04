1 रुपये 77 पैसे से बढ़कर ₹547 का हुआ यह शेयर, निवेशकों के 1 लाख को बना दिया 3 करोड़ रुपये 

आज हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसने अपने निवेशकों को 10 साल में छप्परफाड़ रिटर्न (Stock return) देकर करोड़पति बनाने का काम किया है। यह शेयर 1.77 रुपये से बढ़कर 547.90 रुपये का हो गया है।

