सरकार ने अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल करने का फाॅर्म किया नोटिफाई

आयकर विभाग ने अद्यतन (अपडेटेड) ITR दाखिल करने के लिए एक नया फॉर्म अधिसूचित किया है। नया फॉर्म (ITR-U) करदाताओं को वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए अद्यतन आयकर रिटर्न दाखिल करन के लिए उपलब्ध होगा।

Tarun Singh न्यू़ज एजेंसी,नई दिल्ली Sun, 01 May 2022 11:43 AM

