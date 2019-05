15 मई को लॉन्च होगा गूगल Pixel 3A, 3aXL स्मार्टफोन, जानें कीमत

आईटी क्षेत्र की बड़ी कंपनी गूगल पिक्सल के नए स्मार्टफोन पिक्सल 3ए (Pixel 3A) और पिक्सल 3ए एक्सेल (Pixel 3aXL) भारतीय बाजार में 15 मई से उपलब्ध होंगे। गूगल के इन स्मार्टफोन की कीमत 39,999 रुपये से शुरू है।

अपने पिछले स्मार्टफोन की तुलना में गूगल के यह मोबाइल कीमत में कम हैं। गूगल के यह फोन एपल, सैमसंग और वन प्लस के प्रीमियम केटेगरी के मोबाइल को चुनौती देंगे। गूगल का दावा है कि नये स्मार्टफोन बेहतर कैमरे और ज्यादा क्षमता की बैटरी से लैस हैं।

Hold the phone! The new #Pixel3a has everything you need in a phone, plus a camera that you’ll love. Get all the things you love about Google, for a lot less. #io19 pic.twitter.com/UfTdNfTG0q